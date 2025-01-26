إكسترا نيوز: دخول 310 شاحنات مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة منذ صباح اليوم

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، بدخول 310 شاحنات مساعدات، منهم 20 شاحنة وقود، إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة منذ صباح اليوم وحتى الآن، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق القافلة الخامسة لإغاثة أهل غزة، من جهود صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال خلال كلمة ضمن فعاليات إطلاق «أسبوع الخير» بحي الأسمرات، اليوم الأحد، إن القافلة تتكون من 305 شاحنات، تحمل أكثر من 4200 طن من الأغذية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإعاشة، إضافة إلى سيارات الإسعاف.

وأشار إلى أن القافلة تستهدف خدمة الأشقاء الفلسطينيين الذين طالت معاناتهم لأكثر من 15 شهرا، قائلًا: «ندعو الله أن تنتهي المعاناة، وأن تحمل الفترة المقبلة الاستقرار والخير، ونشهد إعادة إعمار القطاع».

ولفت إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا ورائدًا على مستوى المنطقة، وملتزمة بواجباتها تجاه أشقائها في كل الدول العربية، وخاصة أهل قطاع غزة.