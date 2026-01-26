المستشار الألماني يؤكد استمرار دعم الدنمارك وسكان جرينلاند

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، استمرار دعم بلاده للدنمارك في نزاعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جزيرة جرينلاند.

وفي ختام قمة بحر الشمال في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، قال ميرتس مساء اليوم الاثنين: "يمكن للدنمارك وسكان جرينلاند الاعتماد على تضامننا"، مشدداً على أن أوروبا ستبذل المزيد من الجهد لتأمين منطقة القطب الشمالي، وأردف: "هذا يصب في المصلحة المشتركة عبر الأطلسي".

وأشار المستشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تنشر سابقا أكثر من 30 ألف جندي في جرينلاند، "بينما لا يتجاوز عددهم اليوم ربما 200 جندي"، وقال إن الأمريكيين يمتلكون قاعدتين عسكريتين كبيرتين هناك، واستطرد:" أرى أن هناك ضرورة لوجود جهد مشترك لحماية الشمال بشكل أفضل".

كما نقل ميرتس عن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، تأكيده خلال القمة على "مدى قوة الحماية التي يوفرها الناتو والجزء الأوروبي من الناتو لشمال أوروبا، ومدى عمق التعاون بين القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الأوروبية والأمريكية". وأوضح ميرتس: "لا يوجد نقص في المعرفة لدى الجانب الأوروبي، بل هناك تكليف مشترك للناتو بالتحرك، وهذا يشمل الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء".

من جانبها، صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بأن أوروبا أظهرت قوة ووحدة خلال الأسابيع الماضية في مواجهة سعي ترامب إلى الاستحواذ على جرينلاند. وأكدت أن المسألة لا تتعلق بمملكة الدنمارك وحدها، قائلة:" الأمر يتعلق بمبادئنا الديمقراطية، وبسلامتنا، وبمن نكون نحن".

وأضافت فريدريكسن أن على أوروبا أن تصبح أقوى، و" لتحقيق ذلك، يجب أن نكون أكثر ثقة بأنفسنا، وأكثر مقدرة على التنافس وأكثر استقلالية، وهذا هو بالضبط جوهر اجتماعنا اليوم".

يُذكر أن الدول المطلة على بحر الشمال قررت خلال القمة التوسع المشترك في طاقة الرياح البحرية مع الربط بين الشبكات عبر الحدود الوطنية، وذلك بهدف جعل إمدادات الطاقة في أوروبا أكثر استقلالية ومرونة.