قررت حكومة جنوب أفريقيا مضاعفة ميزانية خطة إنقاذ شركة الطيران الوطنية إلى 4ر16 مليار راند (1ر1 مليار دولار) نقدا سيتم تخصيصها لدعم خطة إعادة هيكلة الشركة المفلسة من الناحية الفنية.

وقال تيتو مبويني وزير المالية الجنوب أفريقي أثناء عرضه لمشروع موازنة العام الجديد في مدينة كيب تاون اليوم الأربعاء إن أموال الإنقاذ ستستخدم في خدمة وسداد الديون التي ضمنتها الحكومة في السابق على المدى المتوسط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القيمة الأولية لخطة الإنقاذ، والتي تم إعلانها في أكتوبر الماضي كانت 2ر9 مليار راند فقط.

وقال مبويني "لدى الكثيرين أمل قوي في أن يؤدي هذا التدخل إلى استمرار شركة الطيران دون أن تمثل عبئا على الخزانة العامة".

كانت شركة الطيران الجنوب أفريقية "إس.أيه.أيه" قد اعتمدت خلال السنوات العديدة الماضية على الدعم المالي من الخزانة العامة، حيث تكبدت خسائر بلغت أكثر من 32 مليار راند خلال السنوات العشر الماضية.

وأعلنت الحكومة في أواخر العام الماضي إفلاس الشركة حتى تتمكن من حمايتها من الدائنين، في حين يتولى مسؤولو التفليسة في الشركة وضع خطة لخفض النفقات من خلال وقف بعض الخطوط ودراسة بيع عدد من الأصول.

وكان وزير المالية يعلن باستمرار تردده في تقديم الدعم لشركة الطيران، في حين تواجه الحكومة مشكلة ديون شركة الكهرباء الحكومية "إسكوم" التي تبلغ 30 مليار دولار، مع معاناة شركة الكهرباء من ضعف الأداء الأمر الذي جعل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في البلاد أزمة كبيرة تلقي بظلالها على أداء اقتصاد جنوب أفريقيا ككل.