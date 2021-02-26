الذهب يتراجع في مصر لأقل مستوى منذ 5 أشهر

15 جنيهًا تراجعا في الجرام.. وعيار 21 عند 775 جنيهًا



تراجعت أسعار الذهب فى السوق المحلية بمصر، 15 جنيهًا اليوم الجمعة، وذلك لأدنى مستوى لها منذ 5 أشهر، مدفوعة بهبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا بنحو 12 دولار، وفق نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.



وهبط سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 775 جنيها أمس، مقابل 790 جنيها أمس الأول.



وبحسب نجيب، هوى سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 662 جنيها مقابل 677 جنيها، كما تراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل نحو 888 جنيها مقابل 903 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب 120 جنيها ليصل إلى 6200 جنيها.

ومنذ جائحة كورونا، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا.



وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.



وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب العالمي اليوم، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.



وبحسب رويترز، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1767.81 دولار للأوقية، والأسعار منخفضة 0.8 % في الأسبوع و4.2 % منذ بداية الشهر الجاري. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1765.70 دولار اليوم.



وهبطت الأسعار 1.9 % أمس الخميس إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 % إلى 27.19 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 2382.02 دولار، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1215.09 دولار.