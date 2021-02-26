أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للهند الصادرة اليوم الجمعة أن البلاد خرجت من ركود جراء جائحة فيروس كورونا، بنمو فصلي بلغ 4ر0 بالمئة.



ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني "إن إس أو"، نما الاقتصاد الهندي بمعدل 4ر0 بالمئة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بعد فصلين متتالين من الانكماش.



وتبدأ السنة المالية في الهند في نيسان أبريل حتى مارس من العام التالي.



وسجل الاقتصاد تراجعا فصليا بلغ 9ر23 بالمئة في الفترة بين أبريل ويونيو، وهو الأسوأ على الإطلاق، وذلك بعد فرض إغلاق عام جراء الجائحة، تسبب في وقف النشاط الاقتصادي وتعطل الملايين عن العمل.



وانكمش الاقتصاد في الفترة بين يوليو وسبتمبر بنسبة 5ر7 بالمئة.



وتم اليوم الجمعة تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي بين أبريل ويونيو والربع السنوي بين يوليو وسبتمبر إلى سالب 4ر24 و3ر7 بالمئة على التوالي.



وتوقع مكتب الإحصاء الوطني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 بالمئة للعام المالي 2020 -2021، مقابل تراجع بنسبة 7ر7 في توقعات سابقة.