أموتو يقود هجوم المصري أمام سيراميكا في الدوري

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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة على ماهر عن تشكيلة فريقه لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع التاسع من مسابقة الدورى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى : احمد مسعود.

خط الدفاع : علاء عطا ، اسلام صلاح ، عمرو موسى ، احمد شديد قناوى .

خط الوسط : محمد عنتر ، سعيدو سينبورى ، فريد شوقى ، محمد جريندو ، عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم : اوستين اموتو

البدلاء :احمد دعدور، ايزي ايميكا ،احمد رفعت، محمد صالح، احمد جمعه، حجاج عويس، كازادى كاسينجو، مصطفى سلطان وحسن على.