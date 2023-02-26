مصدر بالتعليم: أكثر من 600 ألف طالب بالثانوية العامة سجلوا استمارة دخول الامتحانات

يواصل طلاب الثانوية العامة، تسجيل استمارة دخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي، وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم إن عدد الطلاب الذين سجلوا الاستمارة حتى الآن وصلوا لأكثر من 600 ألف طالب.

وأضاف المصدر للشروق، أن آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء القادم، مناشدا الطلاب بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، وسرعة تسليم استمارة التقدم الإلكترونية وأوراق دخول الاختبارات إلى شؤون الطلبة بالمدارس لسرعة تسجيلهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول امتحانات الثانوية العامة، لافتة إلى أنه في حالة عدم تسجيل الطالب الاستمارة الإلكترونية سيحرم من دخول الامتحانات.

وأضافت أنه متاح للطالب الدخول على موقع الوزارة أو من خلال المدرسة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل انتهاء الموعد المحدد،بعد استلام كل طالب البريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني: https://office365.emis.gov.eg/، علما بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني: https://moe-register.emis.gov.eg/

وفتحت الوزارة، باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحانات من يوم الأحد 15 يناير الماضي.