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أصدرت وزارة الرياضة بيانا بخصوص الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التى عقدت اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 فى الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

وذكرت وزارة الرياضة في بيان لها..

وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن فى النقاط التالية: فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 على أن يتولي مجلس إدارة النادى باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك خلال الفترة المقبلة. وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.