مؤتمر التضامن يستعرض في أول أيامه نظم الرعاية الاجتماعية وأهدافها

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شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الإقليمي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، الأول الأحد، حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي"، بالشراكة مع جامعة الدول العربية واليونيسيف، ثلاث جلسات تتعلق بنظم الرعاية الاجتماعية.

وشهدت الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي عقدت تحت عنوان "نظم الرعاية الاجتماعية الرؤية والأهداف" مناقشات حول نظم الرعاية الاجتماعية من حيث الرؤية والأهداف والهيكلة وآليات الربط بين نظم الرعاية الاجتماعية ورعاية الطفل.

حيث استعرضت الدكتور شيرين حسين، أستاذ بوحدة السياسات والدراسات للصحة ونظم الرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة، نظم وهياكل الرعاية الاجتماعية بأوروبا وفلسفة تمكين الفرد واحتضان الأشخاص ذوي الإعاقة ونظم تمويل الرعاية الاجتماعية ودور التأمين الاجتماعي والضرائب العامة في ذلك.

وأشارت إلى أن المجتمع العربي يمتلك الثروة المجتمعية والقوة البشرية، مؤكدة أهمية توظيفهم بشكل جيد ومنظم وكفء، وتحدثت عن معايير الجودة لنظم الرعاية المجتمعية وأهمية دعمها.

وقدم الوزير مفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، عرضا للتجارب الدولية والإقليمية في تطوير وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، مستعرضا جهود جامعة الدول العربية كآلية إقليمية لدعم سياسات الرعاية وتحقيق الأمن الاجتماعي.