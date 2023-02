المفوضية الأوروبية تدعو إلى إصلاح نظام اللجوء بعد حادثة غرق مركب قرب سواحل إيطاليا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إصلاح نظام اللجوء بعد حادثة غرق مركب قرب سواحل إيطاليا، اليوم الأحد.

وأعربت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، عن بالغ حزنها بعد غرق قارب للمهاجرين، بالقرب من مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا.

ونوهت أن «الخسارة في أرواح المهاجرين الأبرياء مأساة»، مشددة على أهمية مضاعفة الجهود، بشأن إصلاح نظام الهجرة واللجوء.

وغرق قارب للمهاجرين، فجر اليوم الأحد، بالقرب من مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا.

وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية، أن عمليات البحث لا تزال متواصلة، غير أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإغاثة. ولم يتضح حتى الآن المكان الذي انطلق منه القارب.

وذكرت وكالة «إيه جي آي» أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزئين؛ بسبب الأمواج، مضيفة نقلا عن عنصر في فرق الإغاثة مشارك في عمليات الإنقاذ، أن بين الضحايا طفلا رضيعا عمره بضعة أشهر.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأحد، عن بالغ الحزن، إزاء حادثة غرق قارب مهاجرين أودت بحياة العشرات، وتعهدت بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر حتى لا تحدث المزيد من المآسي.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن «رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، تعرب عن بالغ حزنها على الأرواح العديدة التي فُقدت على أيدي مهربي البشر».

وأضاف البيان: «الحكومة ملتزمة بمنع انطلاق رحلات (المهاجرين) ومن ثم مثل هذه المآسي وستواصل ذلك، أولا وقبل كل شيء من خلال المطالبة بأقصى قدر من التعاون من دول الانطلاق (التي يبحر منها المهاجرون) والدول الأصلية (التي ينحدر منها المهاجرون)».

