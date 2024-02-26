الجارديان: نصف تجار التجزئة والمصدرين البريطانيين تأثروا بتعطيل التجارة في البحر الأحمر

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أكثر من نصف المصدرين في المملكة المتحدة تأثروا بتعطيل حركة التجارة في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين اعتراضا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأشار استطلاع الرأي الذي أجرته غرف التجارة البريطانية إلى أن أكثر من نصف تجار التجزئة والمصدرين في المملكة المتحدة تأثروا بتعطيل التجارة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن اعتراضا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.



وارتفع سعر شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 300% بالنسبة لبعض الشركات، في حين أضافت التأخيرات اللوجستية ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم، وفقًا للمسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية (BCC).



ووفق المسح تؤدي التأخيرات إلى تأثيرات غير مباشرة، مثل صعوبات التدفق النقدي ونقص المكونات في خطوط الإنتاج، وفقًا للمشاركين في الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1000 شركة، معظمها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.



وقالت الجارديان البريطانية إن الحوثيون، المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على جزء كبير من شمال غرب اليمن، يهاجمون السفن التجارية في المنطقة منذ نوفمبر الماضي، لدعم الفلسطينيين في الحرب جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بضربات خاصة بهما لحماية الشحن الدولي على الطريق، حيث نفذتا أحدث الهجمات الجوية ضد 18 هدفاً للحوثيين في اليمن.



وحث رئيس غرف التجارة البريطانية، ويليام باين، الحكومة على النظر في تقديم الدعم للمصدرين في ميزانية الأسبوع المقبل وسط ضعف الطلب العالمي وارتفاع التكاليف.



وأضاف: "كانت هناك قدرة فائضة في صناعة الشحن البحري للاستجابة للصعوبات، الأمر الذي أكسبنا بعض الوقت"، متابعا: "وأيضا تشير البيانات الحكومية الأخيرة أيضًا إلى أن التأثير لم يصل بعد إلى اقتصاد المملكة المتحدة، مع استقرار التضخم في يناير الماضي".



ومع ذلك، قال: "لكن بحثنا يشير إلى أنه كلما استمر الوضع الحالي لفترة أطول، كلما زاد احتمال أن تبدأ ضغوط التكلفة في التراكم".



وأكد باين إن الفترة الماضية كان "وقتا صعبا بالنسبة للشركات" حيث أن تطبيق الحكومة مؤخرا للضوابط والإجراءات الجمركية الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الواردات من أوروبا كان أيضا "يزيد من التكاليف والتأخير".



وأضاف: "شهد اقتصاد المملكة المتحدة انخفاضًا في إجمالي صادراته من السلع لعام 2023، ومع ضعف الطلب العالمي، هناك حاجة لأن تنظر الحكومة في تقديم الدعم في ميزانية مارس".



وفي المتوسط، ارتفعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أوروبا إلى أكثر من الضعف منذ ديسمبر الماضي، حيث يتعين على الشحنات الآن أن تنتقل حول أفريقيا بدلا من المرور عبر قناة السويس، وهو الطريق الذي يستغرق نحو أسبوعين أطول.



ومن المتوقع أن تتفاقم مشاكل سلسلة التوريد الشهر المقبل، حيث تبدأ الصين الشحن مرة أخرى بشكل جدي بعد توقفها السنوي لمدة أسبوعين من احتفالات العام القمري الجديد، والتي اختتمت يوم السبت بمهرجان الفوانيس.



وقد شهد المأزق الحالي زيادة في استخدام الشحن الجوي، مع ارتفاع الأسعار الفورية من الصين إلى أوروبا بنسبة 8% في أوائل فبراير وزيادة بنسبة 14% من الصين إلى الولايات المتحدة.