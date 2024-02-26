كاف يستقر على حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

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اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم من بينين لمواجهة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

ويدير المباراة البنيني لويس ديجندو، حكم رئيسي، يعاونه إيريك إيمافو ولويس هوتونو مساعدين، والحكم الرابع تنسيلا دياجاتشي.

وحسم الفريقان تأهلهما للدور ربع النهائي من بطولة، بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 4-0مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 5 نقاط.