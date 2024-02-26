الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إجلاء 24 شخصا من مستشفى الأمل

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها بتنسيق مسبق ومرافقة مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة «أوتشا»، أجلت أمس 24 شخصا من مستشفى الأمل، بينهم 18 مريضا وجريحا، 8 منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأضافت الجمعية في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، أن طواقمها بالتعاون مع «أوتشا» تمكنت من إدخال مواد لوجستية وطعام ومياه إلى المستشفى.

وأشارت إلى أنه رغم التنسيق المسبق من فريق الأمم المتحدة للقافلة ومرافقتهم لها، إلا أن الاحتلال عرقل مرور القافلة لحوالي 7 ساعات عند الحاجز العسكري غرب حي الأمل.

ولفتت إلى «إنزال جميع المسعفين من مركباتهم وإجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم تقييد ثلاثة مسعفين واقتيادهم إلى جهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم»، قائلة إن الاحتلال أفرج بعد منتصف الليل عن سراح أحدهم، ويواصل اعتقال المسعفين جهاد اسليم ورمضان عاشور.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ143 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت الوزارة ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفًا و782 شهيدًا، و70 ألفًا و43 إصابة.