المفوضية الأوروبية تسعى لتوفير 260 مليار يورو في قطاع الطاقة بحلول 2040

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عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خطة عمل لخفض أسعار الطاقة المرتفعة نسبيا في الاتحاد الأوروبي، التي تعد عائقا أمام الميزة التنافسية والنمو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نحن نقوم بخفض أسعار الطاقة ورفع الميزة التنافسية".

وأضافت: "لقد قمنا بالفعل بخفض أسعار الطاقة بصورة كبيرة في أوروبا من خلال مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة.. الآن، نحن نتحرك خطوة أخرى إلى الأمام".

وتهدف الخطة لأن يبلغ ما تدخره الشركات والأسر 45 مليار يورو (47.2 مليار دولار) خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 130 مليار سنويا بحلول 2030 وأن يصل إلى 260 مليار يورو سنويا بحلول 2040.

وجاء في بيان صحفي، أن المدخرات ستأتي من خلال توسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، وزيادة كفاءة الطاقة وتحسين التواصل.