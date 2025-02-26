لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي سيعقد غدا في إسطنبول

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أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن لقاء بين الوفدين الروسي والأمريكي سيعقد في 27 فبراير في مدينة إسطنبول التركية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أوضح لافروف أن «الدبلوماسيين والخبراء رفيعي المستوى من الجانبين، سيجتمعون غدًا، وينظرون في المشكلات النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة الأمريكية السابقة».

وأشار إلى أن «تلك المشكلات خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية»، معقبًا: «الأمر رددنا عليه بطبيعة الحال، وخلقنا أيضًا ظروفًا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو».

وفي وقت سابق، استضافت العاصمة السعودية الرياض مباحثات الوفدين الروسي والأمريكي حول طرق حل الأزمة الأوكرانية، والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

ومثل الجانب الروسي في المباحثات، وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف.

فيما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.