محافظ البحر الأحمر يلتقي الصحفيين ويؤكد الشفافية والوضوح في عرض المعلومات

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، بهدف إعادة بناء جسور التواصل على أسس أكثر انفتاحًا، تقوم على نقل الصورة الحقيقية من الشارع إلى متخذ القرار، وفتح مسار مباشر لتداول المقترحات دون وسيط.

وأكد المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى توطيد قنوات الاتصال مع الصحافة المحلية باعتبارها عينًا رصدية للصورة الواقعية وصوتًا ناقلًا لنبض المواطنين وتطلعاتهم، مشددًا على أهمية إعلاء مبدأ الشفافية والوضوح في عرض المعلومات والتعامل مع مختلف القضايا.

وشهد اللقاء طرحًا واسعًا من الصحفيين لعدد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، في مقدمتها مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، وأراضي الشباب، وتقسيم الزمردة، إضافة إلى ظاهرة التسول وحوادث شارع الحجاز، وموافقات الطيران المدني المتعلقة ببعض المشروعات.

كما تطرق الحضور إلى قضايا الإسكان وارتفاع الإيجارات، وأوضاع مستشفى القصير ورأس غارب، وعدم توافر كوادر طبية كافية بمدينة القصير، فضلًا عن طريق القصير–قفط وسوء حالة بعض الطرق بالمدن الجنوبية.

وتناول النقاش كذلك ملف وقف الصيد، والمطالبة بفصل منطقة البحر الأحمر إداريًا في بعض الاختصاصات، إلى جانب أزمة وسائل النقل الداخلي، وعدم التزام بعض سيارات التاكسي بتشغيل العداد، والحاجة إلى كاميرات مراقبة ومواقف إقليمية لتحسين الرؤية البصرية للمدن.

وفي السياق ذاته، أثيرت مشكلات تتعلق بعدم تأهيل الشوارع لذوي الهمم، واحتياجات تطوير شارع الشيراتون، وضرورة التوسع في الأنشطة السياحية الليلية، ورفع كفاءة الطرق والإشارات المرورية لتعزيز تجربة السائح.

كما طرح الصحفيون أهمية استغلال الثروات التعدينية بالمحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية، وتحسين منظومة التأمين الصحي من حيث توافر الأدوية وجودة الخدمة، إلى جانب المطالبة بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وإنشاء مدرسة للتعدين بمدينة مرسى علم، وتخصيص شواطئ عامة للمواطنين، وإنشاء حمامات عامة بمدينة الغردقة، ومنع مبيت أتوبيسات السياحة خارج الجراجات المخصصة لها.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن جميع الموضوعات التي طُرحت خلال اللقاء ستخضع للدراسة، مع ترتيب واضح للأولويات وفق حجم التأثير والاحتياج، والتعامل معها بشفافية كاملة مع الصحفيين، في إطار من المصارحة المستمرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية متتابعة لمدن المحافظة للوقوف على التحديات على الطبيعة.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر للحضور، مؤكدًا أن الحوار سيظل مفتوحًا، وأن التواصل مع الصحفيين والإعلاميين يمثل ركيزة أساسية في إدارة العمل العام خلال المرحلة المقبلة.