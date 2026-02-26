برلين ودمشق تبحثان التعاون المشترك لمحاربة داعش

كشف مسئول ألماني عن عقد اجتماع مع القائم بالأعمال المعين حديثا للسفارة السورية في برلين، محمد براء شكري، بحثا خلاله المرحلة الانتقالية في سوريا والتعاون المشترك لمحاربة "تنظيم الدولة" (داعش).

ووصف مسئول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس تونكل، في تدوينة له على منصة "إكس" بأنه "فرصة رائعة"، بحسب تليفزيون سوريا.

وأضاف تونكل أن المباحثات تناولت "المسار المقبل في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا وتحقيق الاستقرار، والدعم الألماني لذلك، والجهود المشتركة لمحاربة داعش".

وسبق أن أكد تونكل أن بلاده لا ترى بديلا عن طريق المصالحة والحوار لتجاوز الصراع في سوريا، مشيرا إلى أن "الهدف هو بناء جمهورية لكل السوريين، تتجاوز الهوس بالهويات الإثنية الذي زرعه نظام الأسد المخلوع".

كان تونكل قد صرح في سبتمبر الماضي: "منذ البداية اعتبرنا سقوط الأسد وتشكيل حكومة جديدة في دمشق فرصة لا نريد أن نفوتها.. هدفنا هو منع عودة سوريا إلى ديكتاتورية الأسد التي جعلت من الأقليات مواطنين من الدرجة الثانية، في محادثاتنا مع دمشق نؤكد على ضرورة شمولية الحكومة، حماية الأقليات، وضمان حقوق النساء".