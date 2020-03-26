النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث تريلا الصف وتستمع لأقوال المصابين

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة اصطدام تريلا بسيارات متوقفة أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، مما تسبب في مصرع 17 فردًا وإصابة 15 أخرين.

وأمرت النيابة التصرح بدفن الجثث وتسليمهم لذويه لإجراء عملية الدفن، كما طلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وتستمع النيابة لأقوال المصابين.

كما أمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فني لفحصها.

وتلقي ضباط قسم شرطة الصف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري الإقليمي ونتج عنه مصرع عدد من الضحايا والمصابين.

وانتقلت قوة أمنية، على الفور، لمكان الحادث، وتبين أن سائق سيارة تريلا اصطدم بعدد من سيارات مصطفة أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الصف بسبب حظر التجول، مما أدى إلى مصرع 17 فردًا وإصابة 15 أخرين حال تواجدهم داخل السيارات التي اصطدمت بها التريلا.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم استخراج الجثث ونقل المصابين المستشفى، والتحفظ على سائق التريلا.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مروزق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.