تونس تعبر عن ارتياحها لإعلان خطة أممية لمجابهة جائحة كورونا

عبرت تونس عن ارتياحها لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس عن انطلاق خطة أممية لمجابهة جائحة كورونا وإقراره بأن الجهود التي تبذلها البلدان بشكل فردي من أجل التصدي له لن تكون كافية.

وذكرت الرئاسة التونسية -اليوم الخميس- أنها "تسجل بكل ارتياح هذا الإعلان، حيث اعتبر جوتيريس أن فيروس كورونا يشكل تهديدا للبشرية جمعاء، وهو ما يستوجب تضافر جهود كافة الدول للقضاء عليه".

وأضافت أن "هذا الإعلان يأتي على إثر المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وتقديم مشروع قرار لعرضه على المجلس من أجل البحث عن حلول على المستوى الأممي لمقاومة تفشي جائحة كورونا".

وأشارت إلى أن "مشروع القرار يتضمن بالخصوص دعوة إلى بذل جهود دولية لمنع تأثير انتشار الفيروس على السلم والأمن الدوليين وخاصة في مناطق النزاع، كما يحث الدول والجهات الفاعلة على التنسيق بخصوص إمدادات الإغاثة الإنسانية وأعوان الصحة، فضلا عن دعوة لمنظمة الصحة العالمية لمواصلة دعمها العملياتي للحكومات والشركاء حتى تتمكن من الاستجابة للحاجيات ومن تطوير علاج لهذا الفيروس".

وأفاد بيان الرئاسة التونسية بأن قيس سعيد "قد أجرى في هذا الشأن عدة اتصالات هاتفية مع ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة، لحشد الدعم لهذه المبادرة من أجل معالجة هذه الجائحة العالمية وفق مقاربة عالمية تكون فيها الأمم متحدة بالفعل، خاصة وأن الأمر يتعلق بالإنسانية جمعاء".