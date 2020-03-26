وزيرة الثقافة: مبادرة «خليك في البيت» فرصة الناس تشوف الحاجات الجميلة اللي بلدهم بتمتلكها

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مبادرة «خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك»، التي دشنتها وزارة الثقافة في إطار خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا؛ عبارة عن كل ما هو أرشيف لوزارة الثقافة «أون لاين».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم إتاحة إصدارات «كتب وسلاسل هيئة الكتاب، والقومي للترجمة، ودار الكتب»، مجانًا، عبر مواقع الوزارة المختلفة، مشيرة إلى أن هناك عروض مختلفة بشكل يومي لـ« حفلات دار الأوبرا المصرية النادرة من أرشيف مهرجانات الموسيقى العربية، وحفلات من أوركسترا القاهرة السيمفوني، وباليه بحيرة البجع، وزيارة لمتاحف الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى عروض خاصة للأطفال».

ووجهت الشكر لأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لموافقته على تخصيص القناة الثانية على التلفزيون المصري؛ لبث مختلف العروض بالتعاون مع وزارة الثقافة، متابعة: «مصر غنية بفنونها وثقافتها، ففرصة نتواصل والناس تشوف الحاجات الجميلة اللي بلدهم بتمتلكها».

في إطار خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، دشنت وزارة الثقافة مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك" من أجل بث نوادر أرشيف الابداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.