تحدث الفنان تامر حسني، اليوم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن أزمة كورونا.

وقال حسني: «أسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضروري.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله، وربنا هيفرجها علينا، المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. اشرب ميه كتير ومشروبات ساخنة.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم اعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك».

واستكمل: «تعامل إن كل من حولك مريض وأنت تحمي نفسك منهم، أو كإنك أنت المرض وحريص أن لا تعدي أحدا منهم.. معلش نستحمل أسبوعين أرجوكم.. والله هتفرق معانا كلنا وهنحس الفرق بسرعة وهنعدي بعون الله».

كان الفنان تامر حسني، قرر إلغاء كل حفلاته في مصر خلال شهري مارس وأبريل، طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب «حسني» على صفحته الرسمية فيسبوك: «حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس».

تامر حسني، حريص دائما على تقديم النصائح إلى الجمهور لمواجهة فيروس كورونا.