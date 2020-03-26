وزير النقل ينفي وقوع إصابات بكورونا بين العاملين بمشروعات الإنشاءات

نفى كامل الوزير، وزير النقل، وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين العاملين في مشروعات الإنشاءات، مؤكدًا أنها تنحصر في إصابات بنزلات برد.

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، إلى أنه تم إلزام كل شركات المقاولات، المتعاقد معها في مشروعات الإنشاءات، والتي لها مواقع عمل تحتوي على أكثر من 100 عامل؛ بتوفير عربة إسعاف بالموقع، على نفقة الشركة، لسرعة نقل أي مصاب بأعراض مشتبه بها.

وأكد أن أي عامل تظهر عليه أي من الأعراض؛ يتم إرساله إلى المستشفى للاطمئنان، وحتى في حال عدم إصابته، يتم صرف إذن بالراحة له، وتطهير الموقع الذي كان متواجدًا به.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، أمس الأربعاء، إلى 442 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 21.