 لقطات تظهر تصاعد أعمدة اللهب من محطة أرامكو إثر هجوم حوثي - بوابة الشروق
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لقطات تظهر تصاعد أعمدة اللهب من محطة أرامكو إثر هجوم حوثي

أحمد علاء
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 2:50 ص | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 2:53 ص

عرضت قناة «العربية» لقطات تُظهر تصاعد أعمدة اللهب والدخان من محطة أرامكو التي تضررت من هجوم إرهابي شنته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقالت القناة السعودية، إنّ مساء الجمعة، طواقم الدفاع المدني والإطفاء تعمل على السيطرة على حريق محطة أرامكو بواقع نحو 50 فرقة تشارك في الجهود.

يأتي هذا فيما قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء الجمعة (بتوقيت المملكة) لهجوم بمقذوف صاروخي.

كما تعرضت محطة المختارة في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضًا (بتوقيت المملكة)، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

 

 

 

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