أبو الغيط يدين الهجمات الحوثية على السعودية: عمل إرهابي خطير

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية.

واعتبر أبو الغيط، في بيان، أن استمرار هذه الجماعة في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة هو عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق.

وشنت المليشيات الحوثية، أكثر من هجوم عدائي على أهداف مدنية سعودية يوم الجمعة، إذ أعلن التحالف العربي في بيان، سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة.

وقال التحالف، إنَّ حريقًا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. وأكّد أنه يمارس ضبط النفس ويحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب.

في الوقت نفسه، أعلن التحالف وقوع استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، مشيرًا إلى وقوع أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات.

كما أفاد التحالف العربي بأنّ الدفاعات الجوية السعودية دمّرت تسع طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية الجمعة أيضًا.