السعودية: إخماد الحريق بخزان وقود في جدة أصيب بالهجوم الحوثي

تمكن الدفاع المدني السعودي اليوم السبت، من إخماد الحريق بأحد خزاني الوقود اللذين أصيبا في هجوم للمتمردين الحوثيين اليمنيين، استهدف مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.



وصعد المتمردون الحوثيون، هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت نفط بالمملكة في الأسابيع الأخيرة وقبل هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع أبريل المقبل، وفقا لوكالة رويترز.



ووقع الهجوم الأخير أمس الجمعة في الوقت الذي تستضيف فيه جدة سباق جائزة السعودية الكبرى بمنافسات بطولة العالم للسيارات فورمولا1 المقرر غداً الأحد.