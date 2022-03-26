رابطة العالم الإسلامي: المليشيات الحوثية تستغل التزام التحالف بالقيم والمبادئ الأخلاقية

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الهجمات العدائية التي نفَّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، تجاه عددٍ من المنشآت المدنية والاقتصادية الحيوية في عددٍ من مناطق المملكة.

وندَّد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بمواصلة الميليشيا الحوثية جرائمها الإرهابية الممنهجة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مستغلةً التزام التحالف العربي بقيادة المملكة بالقيم والمبادئ الأخلاقية.

وشنت المليشيات الحوثية، أكثر من هجوم عدائي على أهداف مدنية سعودية يوم الجمعة، إذ أعلن التحالف العربي في بيان، سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة.

وقال التحالف، إنَّ حريقًا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. وأكّد أنه يمارس ضبط النفس ويحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب.

في الوقت نفسه، أعلن التحالف وقوع استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، مشيرًا إلى وقوع أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات.

كما أفاد التحالف العربي بأنّ الدفاعات الجوية السعودية دمّرت تسع طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية الجمعة أيضًا.