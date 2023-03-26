الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وسط تشديدات على المصلين الوافدين للمسجد.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم، نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وقالت دائرة الأوقاف إن "عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

وأوضحت أن "شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين، واحتجزت هويات بعض الشبان قبيل صلاة الفجر، مما أدى لحدوث توتر بالمسجد".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المصلى القبلي، وأجبرت المعتكفين على الخروج منه بالقوة، في محاولة لإنهاء الاعتكاف المتواصل منذ بداية شهر رمضان المبارك، كما حاولت مصادرة هواتف المعتكفين عند أبواب الأقصى بعد إخراجهم منه.