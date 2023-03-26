رئيسة تايوان: لن ننخرط في دبلوماسية الدولار مع الصين

• وبدء علاقات دبلوماسية بين الصين وهندوراس



صرحت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، اليوم الأحد، بأن تايوان "لن تشارك في منافسة لا معنى لها لدبلوماسية الدولار مع الصين" في أعقاب قرار هندوراس بقطع العلاقات مع تايبيه.



وقالت تساي - وفقا لما ذكرته صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عبر موقعها الإلكتروني - "لقد تمسّكنا لسنوات عديدة بالاعتقاد بأن العمل ضمن النطاق الكامل لقدراتنا ومن خلال اتباع نهج استشرافي وعملي يمكننا دعم التنمية الموضوعية طويلة الأجل لحلفائنا الدبلوماسيين".



وأضافت: المحاولات لزعزعة السلام والاستقرار الإقليميين "لا يمكن أن تقوض التزام الشعب التايواني القوي بالحرية والديمقراطية"، مؤكدة أن بلادها ستقف مع حلفائها الدبلوماسيين والشركاء العالميين المتشابهين في التفكير للعمل نحو مستقبل أفضل للجميع".



واعتبرت رئيسة تايوان أنه خلال فترة إدارتها للبلاد "استخدمت الصين باستمرار كل الوسائل لقمع مشاركة تايوان الدولية".



وتأتي تصريحات تساي بعد إعلان هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في أحدث تأكيد لنفوذ الصين المتزايد على المسرح العالمي.



في سياق متصل، ذكرت صحيفة (ساوث شينا مورنينج بوست) الصينية اليوم الأحد، أن الصين أعلنت إقامة علاقات رسمية مع هندوراس بعد ساعات من قطع دولة أمريكا الوسطى علاقاتها الرسمية التي استمرت لعقود مع تايوان، ما يمثل انتصارا دبلوماسيا جديدا للصين وسط تصاعد التوترات عبر المضيق.



ووقع وزير خارجية هندوراس إدواردو إنريكي رينا ونظيره الصيني قين جانج، على بيان مشترك اليوم الأحد، لإقامة علاقات رسمية بين البلدين.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كدولة مهمة في أمريكا الوسطى اختارت حكومة هندوراس الوقوف مع 181 دولة في العالم والاعتراف والالتزام بمبدأ الصين الواحدة وقطع ما يسمى بالعلاقات الدبلوماسية مع تايوان"، وأضاف أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون الودى الشامل مع هندوراس.



جاء قطع العلاقات مع تايبيه بعد أسبوع من إعلان رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو -عبر موقع تواصل الاجتماعي تويتر- إنها "أصدرت تعليماتها لوزير الخارجية بلادها إدواردو رينا لإدارة فتح العلاقات الرسمية مع جمهورية الصين الشعبية".



ووصل وفد من هندوراس برئاسة رينا إلى بكين يوم الخميس الماضي للتفاوض على توقيع بيان رسمي حول إقامة العلاقات الدبلوماسية.



وأعلنت وزارة الخارجية الهندوراسية -في بيان عبر موقع تواصل الاجتماعي تويتر- "تعترف حكومة جمهورية هندوراس بوجود صين واحدة في العالم وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية تمثل الصين ككل، مضيفة "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، واعتبارًا من اليوم، أبلغت حكومة هندوراس تايوان بقطع العلاقات الدبلوماسية".