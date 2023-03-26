لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم خلال الأيام القلائل الماضية أثناء محاولتهم الحصول على طحين مجاني من مراكز توزيع حكومية في إقليم البنجاب، حسبما أفاد مسؤولون اليوم السبت.

وقال مسؤول بارز بحكومة البنجاب لوكالة "برس تراست أوف إنديا" إن الوفيات وقعت بعد أن تدافع عدة أشخاص على نقاط التوزيع الحكومية بعد أن قدمت الحكومة الباكستانية التي تعاني من ضائقة مالية برنامجا للطحين المجاني للفقراء خاصة في إقليم البنجاب في محاولة للتغلب على التضخم.

وأضاف: "لقي أربعة أشخاص حتفهم وتعرض آخرون للإغماء في محاولة لجمع طحين القمح في مولتان ومظفرغرة وفيصل أباد خلال الأيام القلائل الماضية".

وأوضح أن تلك الحوادث وقعت بسبب التدافع الكبير للأشخاص ونقص المنشآت في نقاط التوزيع التي أنشأتها الحكومة لتوزيع الطحين المجاني على المواطنين.