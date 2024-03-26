كوريا الجنوبية وماليزيا تستأنفان محادثات اتفاقية التجارة الحرة

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قالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها اتفقت مع ماليزيا على استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية المتوقفة منذ عام 2019.

وأعلن وزير التجارة الكوري جونج إن-كيو ونظيره الماليزي تنكو ظفرول عبد العزيز ذلك خلال اجتماعهما في كوالالمبور، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

واتفق البلدان على السعي إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية في عام 2019، لكن المفاوضات توقفت في وقت لاحق من العام نفسه بعد ثلاث جولات من المحادثات.

كما اتفقا على توسيع نطاق الاتفاقية المتصورة لتغطية مجالات جديدة مثل الخدمات والتكنولوجيا الحيوية، وفقا للوزارة.

وتعد ماليزيا ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بين دول جنوب شرق آسيا.

وأبرمت كوريا الجنوبية بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لكنها تسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع كل عضو عبر اتفاقيات تجارة حرة منفصلة.

وقالت الوزارة في بيان: "بما أن البلدين يمتلكان محفظة تجارية متبادلة المنفعة، فإن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز بشكل كبير الأساس الكوري الجنوبي للتجارة والاستثمار في كتلة آسيان".

وعلى هامش الاجتماع، اتفق البلدان على إطلاق قناة جديدة للحوار بين وزيري التجارة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، والسعي إلى إرساء علاقات أقوى في سلسلة التوريد والصناعات الناشئة.