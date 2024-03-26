ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته؟ المفتي يجيب

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل ورده حول حكم من أدركه الموت وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته.
واستهل خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، رده بتوضيح أن الزكاة هي دين واجب على المسلم، موضحا أنه في حال وفاته تصبح جزءًا من ديونه التي يجب سدادها قبل تقسيم التركة.
وأضاف أنه في حالة اللجوء للقضاء فإنه سيوجه بسداد الديون مُقدما ديون الآدميين على الزكاة كونها عبادة، ناصحا الورثة بإخراجها من التركة قبل تقسيمها في حالة عدم وجود مطالب للزكاة على الميت.
وشبه المفتي ذلك بحالة وفاة الوالد قبل حصاد محصول القمح، موضحا أنه يجب إخراج زكاة المحصول بهذه الحالة قبل تقسيم التركة، مؤكدا أن إخراج الزكاة دين لله تعالى في ذمة المتوفى ودين الله حق الوفاء به.