ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته؟ المفتي يجيب

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل ورده حول حكم من أدركه الموت وعنده مال بلغ ‏النصاب ولم يخرج زكاته.‏

واستهل خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، رده ‏بتوضيح أن الزكاة هي دين واجب على المسلم، موضحا أنه في حال وفاته تصبح جزءًا من ديونه التي يجب سدادها ‏قبل تقسيم التركة‎.‎

وأضاف أنه في حالة اللجوء للقضاء فإنه سيوجه بسداد الديون مُقدما ديون الآدميين على الزكاة كونها عبادة، ‏ناصحا الورثة بإخراجها من التركة قبل تقسيمها في حالة عدم وجود مطالب للزكاة على الميت. ‏

وشبه المفتي ذلك بحالة وفاة الوالد قبل حصاد محصول القمح، موضحا أنه يجب إخراج زكاة المحصول بهذه ‏الحالة قبل تقسيم التركة، مؤكدا أن إخراج الزكاة دين لله تعالى في ذمة المتوفى ودين الله حق الوفاء به. ‏