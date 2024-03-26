تقرير: سقوط نحو 40 قتيلا وجريحا بقصف مقرات موالين لإيران شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بسقوط نحو 40 قتيلاً وجريحاً جراء الاستهدافات الجوية لمواقع ومقرات مجموعات تابعة لإيران في دير الزور شرق سوريا.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية القصف الجوي لمواقع ومقرات ميليشيات تابعة لإيران في دير الزور بعد منتصف ليل أمس، حيث بلغ تعداد القتلى 9، 8 منهم من الحرس الثوري الإيراني وميليشياته من جنسية غير سورية بينهم قيادي، وشخص من الجنسية السورية".

ولفت إلى أن العدد لايزال مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 30 جريحا بعضهم بحالات خطرة جراء الغارات الجوية التي نفذتها طائرات حربية مجهولة طالت فيلا بمدينة دير الزور، ومقر قرب منطقة العباس وموقعين في البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية بريف دير الزور الشرقي، كما دوت انفجارات في محيط الميادين أيضاً.

وأشار المرصد إلى أن الضربات الجوية جرت بعد ساعات قليلة من وصول طائرة نقل إيرانية من دمشق إلى مطار دير الزور، وعلى متنها مواد لوجستية وتقنية متطورة وعناصر وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المرصد، أن "المجموعات المدعومة من إيران، أوقفت نشاطاتها ضد القواعد الأمريكية في سوريا، منذ 25 فبراير الماضي".