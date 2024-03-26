ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

سجلت مؤشرات الأسهم الروسية ارتفاعا معتدلا مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 14ر0% ليصل إلى 2ر3286 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 01ر0% ليصل إلى 75ر1115 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (7:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 15ر0% ليصل إلى 5ر3286 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 09ر0% ليصل إلى 65ر1116 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 17ر0% ليصل إلى 74ر92 روبل، كما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 19ر0% ليصل إلى 61ر100 روبل، وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 15ر0% ليصل إلى 796ر12 روبل.