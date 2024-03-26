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ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 10:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 10:47 ص

سجلت مؤشرات الأسهم الروسية ارتفاعا معتدلا مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 14ر0% ليصل إلى 2ر3286 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 01ر0% ليصل إلى 75ر1115 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (7:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 15ر0% ليصل إلى 5ر3286 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 09ر0% ليصل إلى 65ر1116 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 17ر0% ليصل إلى 74ر92 روبل، كما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 19ر0% ليصل إلى 61ر100 روبل، وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 15ر0% ليصل إلى 796ر12 روبل.

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