محافظ أسوان يفتتح فعاليات احتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"، والتي تقام في الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري ضمن فعاليات الاحتفال بالمرأة خلال الشهر الحالي، والتي استهلت بيوم المرأة العالمي، ثم يوم المرأة المصرية، وأخيراً عيد الأم.

وأكد "عطية"، خلال كلمته بحضور الموظفات العاملات بديوان عام المحافظة، أن الاهتمام بالمرأة يأتي من منطلق الرعاية غير المسبوقة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

وشدد المحافظ، على أهمية زيادة الوعي لدى سيدات أسوان بما يتم بذله من جهود، وتقديمه من خدمات جليلة للمرأة الأسوانية، وساهم ذلك فى حصول المحافظة على المركز الأول لجائزة التميز الحكومى لمشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال، ويتمثل في تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية، حيث تم مشاركة المشروع ضمن مؤتمر "كوب 28" بدولة الإمارات الشقيقة.

واختتم: "نسعد دائماً بالنجاحات المتتالية التي تحققها المرأة الأسوانية، ونحرص على تمكينها ودعمها بشكل مستمر حيث يتم تسخير كل الإمكانيات لمشاركة أصحاب المواهب من السيدات فى المعارض المحلية والدولية للمشغولات والحرف التراثية واليدوية".

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