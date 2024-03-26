جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف سفن ومدمرات حربية أمريكية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ست عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم: "نفذت القوات المسلحة عدة عمليات باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وأكّد أنّ "القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذتا أربع عمليات مشتركة على أربع سفن، منها سفينتان أمريكيتان في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشار إلى أنّ "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر"، مؤكّداً أنّ "العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح".

وقال المتحدث إنّ "القوات المسلحة اليمنية تهدي هذه العمليات لكافة المجاهدين في فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، مؤكداً "استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات ضدّ كل الأهداف المعادية"، تأكيداً على "استمرار قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وفي المحيط الهندي، حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".