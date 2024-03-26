34 % زيادة في إيرادات المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته خلال 2023

أعلنت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، إنتاج 333 ألف طن من البولي إيثيلين للسوق المحلية والتصدير، فيما حققت مبيعات من البولي إيثيلين بقيمة 5.7 مليار جنيه و214 مليون دولار، وإنتاج 326 ألف طن إيثيلين، وبلغت نسبة زيادة الإيرادات 34%، وفتحت أسواقا جديدة لتصدير منتجات الشركة إلى كل من غانا ونيجيريا والنيجر والسويد وروسيا، بحسب الكيميائي هشام رياض رئيس الشركة، في بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

ولفت رياض، خلال الجمعية العامة للشركة لاستعراض نتائج أعمالها في 2023 والمؤشرات الاقتصادية والإنتاجية وخطط تطوير الأداء، والتي شهدها وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عبر "الفيديوكونفرانس"، إلى أن الشركة حققت خطتها الإنتاجية بنسبة 109% من المستهدف، مع تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية لتنوع منتجات الشركة من أصناف البولي إيثيلين المختلفة.

وفي إطار التزام الشركة بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق المحلية من الخامات الأساسية الضرورية للمشروعات القومية، وقعت إيثيدكو بروتوكول تعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لتلوين خامات البولي إيثيلين المستخدم في صناعة المواسير بإجمالي 50 ألف طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد عليها وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية، وتعظيم المكون المحلي، بحسب رئيس الشركة.

وأضاف أنه في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاستدامة صدرت إيثيدكو أوائل عام 2024 أول شحنة من البولي إيثيلين المعاد تدويره إلى اسبانيا، مطبقة بذلك استراتيجية إعادة تدوير المنتجات غير التامة لإنتاج منتج نهائي ذي قيمة مرتفعة، فيما بدأ الإنتاج في أكتوبر 2023 ولاقى إقبالا كبيرا في السوق المحلية، مما يساهم في ضبط التكلفة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والعمل كجزء من الحلول البيئية.

وشدد على أن إيثيدكو تواصل بيع فائض الكهرباء إلى شركة طاقة للمناطق الصناعية بقدرة 40 ميجاوات بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لشركة جاسكو، وتغذية أحد مصانع القطاع الخاص، كما يتم تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية بتصديرها أو بيعها محليا، الأمر الذي يساهم في زيادة القيمة المضافة بدلا من استخدامها كوقود حريق، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات الرافينات هذا العام بنسبة 36% عن عام 2022.

وتابع أن الشركة نجحت في الحفاظ على سجلها المتميز في السلامة وساعات العمل الآمنة والتي بلغت نحو 2.7 مليون ساعة عمل آمنة، وبدأت الشركة تنفيذ مشروع Safety Case، وبلغ تقدم الاعمال 80%.