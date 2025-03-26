أندية الدوري الإنجليزي تقبل قرار فيفا بفتح باب الانتقالات في أوائل يونيو

من المرجح أن تؤكد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الخميس رغبتها في الاستفادة من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفتح باب انتقالات اللاعبين في أوائل يونيو.

ومن المتوقع أن توافق أندية الدوري الإنجليزي على القرار الخاص بفتح باب الانتقالات خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو المقبل خلال اجتماع للأندية في لندن، غدا الخميس.

ووافق مجلس (فيفا) على فترة الانتقالات المؤقتة في أكتوبر الماضي كخيار للاتحادات المحلية التي تشارك أنديتها في كأس العالم للأندية، ولكن هذا القرار سيستفيد منه أيضا جميع أندية الدوري الإنجليزي وليس فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي المشاركين في مونديال الأندية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فتح باب الانتقالات مبكرا لا يعني استمراره حتى نهاية أغسطس، لأن لوائح فيفا تحدد فترة الانتقالات المغلقة بـ 12 أسبوعا على الأكثر.

وأشارت إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو إغلاق باب الانتقالات خلال إقامة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في 14 يونيو، وفتحها مجددا، علما بأن سوق الانتقالات الصيفية بالعام الماضي 2024 بدأ في 14 يونيو.

ومن المقرر أن تناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في اجتماعها غدا الخميس آخر المستجدات بشأن تطبيق تقنية التسلل شبه الآلية في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن من غير المرجح تطبيقها في مباريات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.