الجيش اللبناني يغلق طريقَين شقتهما القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان 

أغلق الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، طريقين كانت القوات الإسرائيلية قد شقتهما في منطقة اللبونة في جنوب لبنان، وإزالة سلكا شائكا كانت قد وضعته سابقا في بلدة عيترون الجنوبية.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه "في سياق خروق العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان، توغلت قوات معادية في منطقة اللبونة - صور، وأقدمت على شق طريقين. على أثر ذلك، توجهت دورية من الجيش إلى موقع التوغل وأغلقت الطريقين بسواتر ترابية".

وأضاف البيان أن وحدة أخرى من الجيش عملت "على إزالة سلك شائك كان العدو الإسرائيلي قد وضعه سابقاً في بلدة عيترون – بنت جبيل".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.