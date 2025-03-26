 وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن مخاوفه بشأن الاعتقالات والاحتجاجات في تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن مخاوفه بشأن الاعتقالات والاحتجاجات في تركيا

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 9:18 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مخاوفه بشأن الاعتقالات الأخيرة والاحتجاجات في تركيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة التعاون في القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والتجارة، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وطلب روبيو دعم تركيا للسلام في أوكرانيا وجنوب القوقاز، وأعرب عن تقديره لدور تركيا القيادي في التحالف العالمي لهزيمة داعش، كما شدد على أهمية التعاون الوثيق لدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، "لا تكون"قاعدة للإرهاب الدولي ولا ممرا للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار".

وأشار الوزير أيضا إلى التطورات الأخيرة في التجارة الثنائية، وحث على تعزيز الشراكة الاقتصادية بشكل أكبر في المستقبل.

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