مظاهرات في القدس لليوم الثامن على التوالي

تجمع متظاهرون في القدس لليوم الثامن على التوالي من الاحتجاجات في العاصمة، في اعقاب إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إنه ينوي إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

واحتشد آلاف المتظاهرين على مدار الأسبوع، مركزين بشكل رئيسي على قضية الرهائن وعودة متصورة للإصلاح القضائي، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء. وأغلق المتظاهرون صباح اليوم الأربعاء الطريق السريع رقم 1.

وقال البروفيسور نسيم أوتمازجين، عميد كلية العلوم الإنسانية في الجامعة العبرية اليوم الأربعاء "هذه حرب لا يمكننا أن نخسرها، الحرب ضد السخرية السياسية".

وأضاف "نريد أن تعود إسرائيل إلى بلد نرغب بالعيش فيه، بلد ديمقراطي نفخر نحن وأبناؤنا به. لا يمكن أن نخسر"