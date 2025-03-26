كاف يعلن تصميم مجسم كأس الأمم الأفريقية للناشئين

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، عن تصميم لمجسم كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2025.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمم أفريقيا للناشئين في المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبل.

وأشار كاف في بيانه إلى أن الكأس يرمز إلى مسار اللاعبين الشباب مُدمجة مع خريطة إفريقيا لتعكس الفخر القاري والوحدة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما

- المجموعة الأولى: المغرب (المضيف)، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

- المجموعة الثانية: مصر، بوركينافاسو، الكاميرون، جنوب إفريقيا

- المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، الصومال، تونس

- المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية إفريقيا الوسطى

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.