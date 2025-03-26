اليابان تبدأ استقبال مصابين فلسطينيين من غزة لتلقي العلاج

أفاد وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، بأن بلاده بدأت اليوم الأربعاء في استقبال مصابين فلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي، في أول خطوة من نوعها منذ بدء الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على القطاع في أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أن اليابان ستقدم الرعاية الطبية لامرأتين تم نقلهما إلى مصر، حيث وصلت الأولى في وقت سابق اليوم إلى مستشفى قوات الدفاع الذاتي المركزي في طوكيو.

وأوضح ناكاتاني، للصحفيين، أن الثانية ستصل خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ناكاتاني، أن استقبال المرضى جاء بناء على طلب منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الحكومة المصرية، ولا يقصد منه إعادة التوطين في اليابان.