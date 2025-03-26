موسكو تعلن عن الأهداف الأوكرانية المستثناة من الهجمات وفق اتفاق مع واشنطن

أعلنت الحكومة الروسية الثلاثاء عن الأهداف التي اتفقت مع الولايات المتحدة على عدم استهدافها في أوكرانيا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وواشنطن.

وقال الكرملين في بيان إن روسيا لن تستهدف أي منشآت طاقة في أوكرانيا خلال هدنة لمدة 30 يوما، مشيرا إلى أن ذلك يشمل المصافي النفطية وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ ومنشآت تخزين النفط والغاز ومحطات الطاقة والمحطات الفرعية ومحطات الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية.

وأكدت موسكو أنها التزمت بهذه القيود منذ 18 مارس/آذار، وهو اليوم الذي أجرى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية.

من جانبها، وافقت أوكرانيا أيضا على هذه الهدنة الجزئية، لكنها شددت على ضرورة الاتفاق على موعد بدء التنفيذ وآليات المراقبة من قبل جميع الأطراف. وفي الفترة الأخيرة، تسببت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية في مشاكل لموسكو.

وأشار بيان الكرملين إلى أن الهدنة يمكن تمديدها بموافقة متبادلة، لكنه حذر من أنه في حال حدوث خرق للاتفاق، سيكون للطرف الآخر الحق في عدم الالتزام به بعد ذلك.