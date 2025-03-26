استمرار حرائق الغابات في الانتشار بـ3 مقاطعات غربي اليابان

تستمر حرائق الغابات في الانتشار غربي اليابان، دون أي مؤشرات على السيطرة عليها، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأربعاء.

ولا تزال الحرائق تتوسع في مقاطعتي إهيمي وأوكاياما، بينما اندلع حريق غابات جديد في مقاطعة ميازاكي، أمس الثلاثاء.

ويشار إلى أن أحد الحرائق الذي اندلع يوم الأحد الماضي في منطقة ناجاساوا بمدينة إيماباري في مقاطعة إهيمي، أتى حتى الآن على مساحة 306 هكتارات؛ ما أسفر عن تضرر العديد من المنازل في بعض مناطق المدينة.

وتم نشر مروحيات تابعة لقوة الدفاع الذاتي اليابانية لمكافحة الحريق عن طريق الجو.

وأصدرت المدينة، أوامر إخلاء لما يقرب من 6000 شخص، وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، استوعبت 7 مراكز إيواء 158 شخصا.

وأصدرت مدينة سايجو القريبة، أمرا بإخلاء منطقة كوسوكاوا.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس الجاف اليوم الأربعاء، كما يُتوقع أن تكون أقصى سرعة للرياح على اليابسة أقل من 32.4 كيلومترا في الساعة.