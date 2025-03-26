نواف سلام: التطبيع مع إسرائيل مرفوض في لبنان

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن التطبيع مع إسرائيل مرفوض في لبنان، مشيرا إلى ضرورة حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال "سلام" اليوم، وفدا من مجلس نقابة المحررين برئاسة جوزيف القصيفي.

وقال القصيفي، بعد اللقاء، إن سلام شدّد على أن لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان وهو مرفوض من كل اللبنانيين.

وأضاف سلام: "إن النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا، ولا أمنيا سوى إبقاء ضغطها غلى لبنان قائما"، مشيرا إلى ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لمواجهة هذا المشروع.

وتابع القصيفي: "أكد سلام أمامنا أن الوضع في الجنوب مقلق في ظل مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً بعد عملية إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي".

ورفض رئيس الحكومة، "كل الكلام الاسرائيلي عن تهجير سكان غزة والضفة الغربية، وإقامة دولة فلسطينية خارج فلسطين التاريخية".

وحول الوضع الداخلي، جدد سلام، "التعهد بالإصلاح المالي والسياسي الذي يحتاج الى وقت، مركزا على استقلالية القضاء الذي سيحال المشروع المتعلق به الى مجلس النواب قريباً للبت به".

وعن لقائه بالمبعوث الفرنسي لو دريان، قال سلام، إن هدف الزيارة هو البحث في ملف إعادة الإعمار، خصوصا إن لبنان يعمل مع فرنسا والبنك الدولي وكبار الدول المساهمة لتحصيل الدعم اللازم"، كاشفا عن أنه في نهاية الشهر المقبل يفترض إقرار مبلغ 250 مليون دولار خصصها البنك الدولي لهذا الملف، وبعد ذلك يفترض عقد مؤتمر لجمع مبلغ مليار دولار.

ولفت سلام، إلى أن حزب الله لديه جمهوره ونوابه وتمثيله، وما قلته مؤخرا هو أن فكرة معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي انتهت؛ لأنها لم تذكر في البيان الوزاري الذي يشدّد على حصرية السلاح بيد الدولة.