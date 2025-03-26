قالت الفنانة انتصار، إن شخصية «إخلاص كابوريا» في مسلسل «إش إش» من الشخصيات القوية لأنها مرت بالكثير من الأحداث والمواقف التي لا يستطيع تحملها أحد.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «نجوم رمضان أقربلك» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي علي، على إذاعة «نجوم إف إم»، أن مرجعيتها في هذا الدور تعود إلى مشاهدتها لعالم الراقصات خلال وجودها في محافظة الإسكندرية.

وتابعت: «شفت هذا العالم في الأفراح والشوادر والمسارح، وكنت أحب مشاهدة الكواليس لأنه كان لدي شغف لمعرفة هذا العالم، وكيف كانت تلك الشخصيات تتعامل مع المحيطين بهم؟، وكيف كان شكلهم؟».

واستكملت: «كل هذه الأمور كانت بمثابة مخزون لديّ، ثم جاءت شخصية إخلاص كابوريا التي ظهرت من هذا العالم لذا أخرجت من المخزون الموجود لدي».

وأكدت أن دور «إخلاص» في المسلسل هو دور محوري ومحرك للأحداث، مضيفة: «لولا مأساة إش إش مكنش هيكون في مسلسل (إش إش)».

ولفتت إلى أن التعاون مع محمد سامي في "إش إش" جاء بعد تعاونها معه في فيلم «أهواك» الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتابعت: «عندما جاء مسلسل إش إش، محمد سامي قالي إنتي ممثلة قوية وهتقدمي الدور بشكل كويس ومش هأتمن فنان في الدور ده غيرك، وكانت تلك الكلمات بمثابة مسؤولية».