ضبط كميات من اللحوم والأسماك المملحة الفاسدة قبل بيعها للمواطنين بسوهاج

صرح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، بأن الطب البيطري هو خط الدفاع الأول لصحة الإنسان، مشيرًا إلى أن مهمة كل طبيب بيطري وصول غذاء صحي وسليم لكل مواطن، فضلًا عن الاختصاص بالرقابة على كل أنواع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها في كل منافذ بيع وتداول تلك الأنواع بمحلات جزارة ومطاعم وسوبر ماركت وفنادق، ومدن جامعية، ومستشفيات ونوادي.

وقال "حمدي"، في بيان اليوم الأربعاء، إن هناك تعليمات مشددة من اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على ضرورة مراقبة الأسواق بصفة دورية ومستمرة، لافتًا إلى أن أطباء التفتيش على اللحوم في المديرية والمراكز، شنوا حملات في كل أنحاء المحافظة بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن فرق التفتيش التابعة للطب البيطري قامت بعمل 21 حملة على اللحوم بأنواعها خلال شهر رمضان الكريم حتى الآن، أسفرت عن ضبط وإعدام 2100 كيلو من اللحوم و1300 كيلو من الأسماك المملحة وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أنه سيتم استمرار الحملات وخاصة على محلات الأسماك المختلفة، والأسماك المملحة، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددا على أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومتواصل، لكي تمنع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن السوهاجي.