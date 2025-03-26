مداهمات للسلطات الألمانية تستهدف جماعة إرهابية تسعى للإطاحة بحكومة إريتريا

قال ممثلو الادعاء الألمان، إن السلطات الألمانية تنفذ مداهمات في 6 ولايات تستهدف 17 شخصا من المشتبه بهم لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية محلية تسعى للإطاحة بالحكومة في إريتريا.

وبحسب السلطات الألمانية، فإنه يعتقد أن المشتبه بهم يشغلون مناصب قيادية ضمن حركة "بريجيد نحمده"، أو مايعرف باسم لواء الأرض والتي تعد فرعا ألمانيا للجماعة الإرهابية، وتمارس نشاطها منذ عام 2022 على الأقل.

وأضافت السلطات الألمانية، أن المنظمة توصف بأنها شبكة متصلة دوليا ومعروفة باستخدام العنف ضد مؤيدي الحكومة الإريترية.

وتتهم الجماعة بالتخطيط لأعمال شغب تتسم بالعنف في المهرجانات الإريترية في جيسن بالقرب من فرانكفورت، في أغسطس من عام 2022 وأغسطس من عام 2023، وأيضا في ندوة كانت قد استضافتها جمعية إريترية في شتوتجارت في سبتمبر من عام 2023.

وكان قد أصيب عدد من أفراد الشرطة خلال هذه الوقائع، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة.