طرح النائب رفعت شكيب، مقترحا شخصيا يلزم الأطباء بالعمل داخل مصر لمدة تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات بعد التكليف، قبل السماح لهم بالسفر، وذلك كحل لأزمة نقص الكوادر الطبية في المستشفيات، لا سيما الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، إن المقترح «رأي فردي شخصي ليس رأي دولة أو مؤسسات»، متابعا: «أطباؤنا الخريجون من الجامعات المصرية الذين صرفت عليهم الدولة، يقعدوا في البلد سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات قبل أن يسافروا، وبعد ذلك يسافروا».

وشدد أن تطبيق المقترح يجب أن يتزامن مع «مراعاة تعديل راتب الطبيب في مصر ليلائم الظروف المعيشية».

وتابع : «لدينا تقريبًا حوالي 18 ألف طبيب يتخرجون سنويا، لو بقيت منهم مجموعة لمدة 3 أو 4 سنوات في البلد، وتتبعهم كل سنة مجموعة أخرى، سنغطي احتياجات كل مستشفيات مصر، مع مراعاة تعديل راتب الطبيب في مصر ليلائم الظروف المعيشية التي تمر بها البلد حاليًا؛ لأن الطبيب يريد أن يتزوج ويجهز شقة ويفتح بيتًا، يجب مراعاة أن يحصل الطبيب على راتب مجز على الأقل يجعله يعرف يجهز شقة أو يتزوج، ولابد أن تنظر الحكومة لهذا الجانب».

ورأى أن المشكلة الحالية تكمن في عدم توافر الأطباء، لا سيما في التخصصات المختلفة خلال فترات «النبطشية»، متسائلا: «عندنا في الصعيد في حياة كريمة كمية مستشفيات على أعلى مستوى لازمها أطباء تشغلها، مين يشغلها؟ نجيب لها أطباء منين؟».

ورفض فكرة استقدام أطباء من الخارج في ظل وجود خريجين مصريين على أعلى مستوى، قائلا: «لدينا 120 مليون مواطن في مصر، وكمية أطباء خريجين لا حصر لهم، هل ينفع أن نأتي بأطباء من الخارج؟ هل ينفع نعمل إعارات لأطباء من الخارج، ولدينا أطباء وأولادنا على أعلى مستوى من خريجي الجامعات المصرية؟».