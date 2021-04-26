وزير الطيران: تكلفة رفع كفاءة أحد المطارات بلغت نحو 46 مليون جنيه

قال الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، إن الجانب الروسي طلب خلال شهر فبراير الماضي تشغيل الرحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، ذاكرًا أن مصر وافقت على هذا الطلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأحد، أن المطارات المصرية جاهزة وخضعت خلال الفترة الماضية للتفتيش من الجانب الروسي الذي أبدى بعض الملاحظات البسيطة، مشيرًا إلى تلافي جميع الملاحظات، والتي كلفت قطاع الطيران مبالغ كبيرة.

وتوقع عودة حركة الطيران من وإلى روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى استقبال مصر لـ 3 ملايين سائح روسي خلال عام 2019.

وذكر أنه كان مسموحًا بـ 6 طائرات تنقل السائحين الروس إلى القاهرة فقط وليس إلى المقاصد السياحية التي كانوا يتوجهون إليها من من خلال الطيران الداخلي فقط، موضحًا أن 9 مطارات حصلت على الاعتماد الدولي للمطارات الأمنة من الناحية الصحية.

وأشار إلى تكلفة رفع كفاءة أحد المطارات والتي بلغت نحو 46 مليون جنيه، مؤكدًا توقف حركة الطيران للركاب مع دولة الهند، لكن حركة نقل البضائع مستمرة كل أسبوع تقريبًا.

ولفت إلى أن حركة الطيران إلى السعودية مسموحة فقط لعائلات الدبوماسين والأطباء، مضيفًا أنه يتم إرسال طائرات للراغبين في العودة من السعودية إلى مصر.